Toyota показала робота-помощника для дома

Научно-исследовательский институт Toyota Research Institute (TRI) представил робота, который способен решать сложные задачи по дому. В частности, распознавать и реагировать на прозрачные и отражающие поверхности и взаимодействовать с ними.

Возможности робота создатели продемонстрировали в юмористическом ролике. В нем робот Toyota моет пол, протирает столешницы, переставляет прозрачные стаканы с водой и снимает все на камеру GoPro.

«Наша цель дать роботу такие возможности, которые усилят, а не заменят человеческие способности», — рассказали создатели.

Трудность распознавания предметов была существенным препятствием для роботов, поскольку большинство кухонных принадлежностей в домашних условиях полупрозрачные и блестят.

«Поскольку большинство роботов запрограммированы реагировать на объекты и геометрию перед ними без учета контекста ситуации, их легко обмануть стеклянным столом, блестящим тостером или прозрачной чашкой», — написано на сайте Toyota.

По словам исследователей, они преодолели эту проблему, разработав новый метод восприятия трехмерной геометрии. В нем для обучения системы используются большие объемы синтетических данных.

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