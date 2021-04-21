Традиционная весенняя акция чистоты «DAROM» возвращается

В разных городах страны акция будет проходить 7-8 мая. Ее девиз: DAROM IKI GALO. Surink. Rūšiuok. Priduok («ДЕЛАЕМ ДО КОНЦА. Собирай. Сортируй. Сдавай»).

Соблюдать правила карантина поможет цифровой формат. В новом мобильном приложении Mes Darom будут обозначены территории, которые необходимо привести в порядок. Кроме того, участники акции увидят на карте места, где волонтеры будут раздавать мешки для сортировки мусора.

На этот раз в большинстве регионов участникам субботников предлагают сдавать самостоятельно собранные и отсортированные отходы на площадки крупногабаритных отходов. Мусор также можно выбрасывать в контейнеры.

При этом организаторы напоминают всем не забывать о карантине. А значит, придерживаться дистанции, не собираться большими группами, надевать маски.

Дополнительная информация – на странице mesdarom.lt.