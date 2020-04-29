Listen to «Традиционный Праздник песни школьников в июле не состоится» on Spreaker.

В этом году традиционный Праздник песни школьников не состоится из-за пандемии коронавируса, — сообщило Министерство образования Литвы. Он должен был проходить в июле в Вильнюсе. Праздник отменили и наши соседи латыши. Сейчас рассматриваются другие возможные даты проведения фестиваля. На его организацию уже потрачено немало средств, а оставшиеся почти 2 млн министерство думает направить на организацию летнего отдыха детей. Праздники песни и танца в Литве проходят с 1924 года, а отдельный детский фестиваль — с 1964-го. Традиции проведения в странах Балтии Праздника песни включены в список нематериального культурного наследия UNESCO.