Традиционный забег по поводу Дня государственности — активный способ отметить праздник

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Продолжается регистрация на традиционный, 31-й по счету, забег вокруг Зеленых озер. Он состоится 6 июля в столице и будет посвящен Дню государственности Литвы и 610-й годовщине Битвы при Жальгирисе, или Грюнвальдской битвы. Подробнее об этом мероприятии в нашем эфире расскажет представитель организации Sveikas miestas Каролина Дилите. Здравствуйте, Каролина!

— Здравствуйте! Забег вокруг Зеленых озер ждет всех 6 июля — так спортивно и активно мы приглашаем всех отметить День государственности. Конечно, очень важно сказать, что этот бег уникальный, потому что он происходит, во-первых, на очень красивой природе, около Зеленых озер. Так что все могут не только бежать, но и, конечно, наслаждаться этому прекрасному виду. Всех ждет уникальная, 11 км, трасса. Так что обязательно 6 июля ждем вас около Зеленых озер, начинаем с девяти утра, и сам бег будет около трех часов.

— Зарегистрироваться нужно сначала, да?

— Как вам удобнее. Конечно, можно сделать регистрацию, чтобы было спокойно, — sveikasmiestas.lt. Те, которые еще задумались, что, может, и надо участвовать в этом забеге, можете просто идти в sveikasmiestas.lt, и там будет вся нужная информация. И, конечно, если уже так вот проснулись 6 июля, и все-таки захотелось сделать что-то активное, так, конечно, можете и в этот самый день прийти или приехать — мы будем уже готовы с 9 часов утра.

— Место сбора найдем на сайте, да? Тоже на вашей страничке?

— Да, всю подробную информацию можно найти там, и этот праздничный день для всей Литвы — просто отметить очень активно, в этом забеге. Чем уникален этот забег — он всегда, каждый год, происходит именно 6 июля. И он точно очень уникальный — и не потому, что вот здесь и природа есть, и лучше для здоровья, и все такое. Так что все-таки это очень-очень хорошо: просто люди приходят, и бегут. И, конечно, может я еще могу сказать, что в этом забеге есть шесть разных категорий для разного возраста людей. Так они будут соревноваться в этих разных шести категориях — до 16 лет, и потом уже самая последняя, шестая, категория — 60+. В этом забеге участвуют чаще всего уже эти профессионалы, или очень прекрасные люди, которые просто бегут всегда, и это как бы традиция — участвовать всегда именно в этом забеге.