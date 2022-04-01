Трансжиры. Что это такое и надо ли их бояться?

Людям старшего поколения нравится намазывать хлеб мягким маслицем, спредом. А некоторые мамы не могут отказать ребенку в покупке пирожных с кремом или даже самых обычных вафель или печенья. Полезны ли такие продукты, и все ли знают, что в них есть трансжиры?

Что такое трансжир?

Трансжиры используются при производстве маргарина. Они получаются путем гидрогенизации растительного масла. В масло как бы «вбивают» воздух, и от этого жидкая масса становится по констистенции похожа на мягкий пластилин. Специалисты поясняют, как происходит этот процесс. В результате гидрогенизации молекулы водорода встраиваются в молекулы жира. Из-за этого структура молекул меняется. Организм перестает их распознавать. А печень начинает реагировать на трансжир так же, как на стресс – вырабатывает больше холестерина, который и скапливается на стенках кровеносных сосудов.

Где находятся трансжиры?

Трансжиры есть в попкорне и чипсах, кетчупе и майонезе, мясных и рыбных полуфабрикатах и в замороженных обедах. А также в мороженом и фаст-фуде, в большинстве кондитерских изделий – от печенья до тортов и т.д.

К сожалению трансжиры могут становиться причиной инсультов и ишемической болезни, сахарного диабета и онкологических заболеваний. В составе продуктов они могут обозначаться так: растительный, кулинарный, комбинированный или гидрогенизированный жир, а также маргарин и гидрогенизированное масло. И если такой ингредиент стоит в начале состава, это означает, что его в изделии много.

В общем, все хорошо в меру, и жареными-жирными продуктами лучше не увлекаться. Полезно есть побольше овощей и фруктов. Выбирать продукты, богатые «полезными» жирами. Это, например, авокадо, орехи, оливки, морская рыба, оливковое масло и другие. А сладости вообще здорово было бы готовить самостоятельно.