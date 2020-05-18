Требования безопасности для заведений общепита

В Литве с понедельника возобновляют работу закрытые кафе, рестораны, бары и другие места развлечений. Министерство здравоохранения представило требования безопасности для таких заведений.

С 18 мая кафе и рестораны смогут работать с 8:00 до 22:00 при соблюдении мер безопасности как для посетителей, так и для персонала. Ограничение рабочего времени не касается уличных кафе и заведений, работающих навынос.

Установлено, что посетители, сидящие за разными столами, должны находиться не ближе двух метров друг от друга. Если между столами оборудованы перегородки шириной не менее 90 сантиметров и высотой 140 сантиметров, то расстояние между столами может быть таким, чтобы между людьми было не менее метра.

В помещения допускаются только посетители, которые надели средства защиты для рта и носа. Во время приема пищи они не обязательны.

За одним столиком могут сидеть не более пяти человек. Это не касается членов одной семьи.

Сахар, соль, соусы и другие продукты общего пользования не должны подаваться. То же самое касается и многоразовых меню. Если они все же используются, то их должны дезинфицировать после каждого раза.

Не разрешается использовать многоразовые скатерти и салфетки. Их следует мыть и дезинфицировать после каждого посетителя. Выдавать пледы запрещается.

ВРИО министра экономики и инноваций Жигимантас Вайчюнас сказал, что вопрос о продлении времени работы кафе и ресторанов можно будет обсуждать только тогда, когда ситуация, связанная с распространением коронавируса, станет стабильной.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что решение хорошее, однако есть просьба продлить время работы до 23 ч. «По сути, этот час не меняет посещаемость, а бизнес сталкивается с неудобствам, поскольку надо менять устоявшиеся графики», – сказала Шишкаускене.