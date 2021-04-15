Новости Паутина

Три близнеца женились в один день и одновременно стали отцами

Автор Эвелина Никанорова 17
Три близнеца женились в один день и одновременно стали отцами

В нигерийском городе Нгво три брата-близнеца, женившиеся в один день, одновременно стали отцами. Об этом сообщает издание Pulse.

Чинеду (Chinedu), Чуквуэбука (Chukwuebuka) и Кенечукву Онийа (Kenechukwu Onyia) сыграли свадьбу 6 июня 2020 года. Первоначально ходили слухи, что их невесты — тоже тройняшки, но это оказалось не так. Через 10 месяцев у всех троих родились дети. В католическую Пасху семьи вместе ходили в церковь для церемонии благословения младенцев.

«‎Это была наша мечта, еще когда мы росли, чтобы все получилось именно так. И наша мама тоже мечтала о том, чтобы мы женились одновременно. Она любила представлять, как мы все трое женимся в один день. Ей казалось, что выйдет очень славно, и она молилась об этом, поскольку понимала, что собрать всех троих одновременно будет непросто. К сожалению, она умерла в 2013 году и не смогла этого увидеть»,‎ — сказал Чинеду Онийа.

Ранее сообщалось, что два брата-близнеца в индонезийском городе Сумеданг женились на двух сестрах-близнецах и стали жить под одной крышей. Молодожены признались, что иногда им бывает трудно понять, кто есть кто.

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