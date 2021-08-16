Три добрые книги о детях с особенностями

Такие книги задевают за живое. В них описана жизнь детей с особенностями — проницательно и искренне. Эти книги необходимы не только ребенку, но и взрослому, чтобы увидеть мир другими глазами и понять, что внешние отличия — не повод относиться к «другим» детям с презрением, страхом или равнодушием. Редкий случай, когда я советую читать книги всем.

Анна Анисимова. Музыка моего дятла (Самокат, 2020) 3+

Легко и светло рассказывает автор о жизни слепой с рождения девочки. Маленькая героиня учится читать и писать, дружить и играть. Мир ее фантазии переливается красками, что потрясающе удалось изобразить Юлии Сидневой: видимый мир дополняется цветными линиями, образами из воображения девочки.

Р. Дж. Паласио. Чудо (Розовый жираф, 2020) 10+

10-летний Август впервые идет в школу. За свою недолгую жизнь он перенес 27 операций, изуродовавших его лицо. Он любит играть в компьютерные игры и фанатеет от «Звездных войн». Ему предстоит пройти непростой путь к доверию и дружбе. Конечно же – с поддержкой семьи и внимательных взрослых. The New York Times Books Review назвал «Чудо» одной из выдающихся книг 2012 года.

Шэрон Дрейпер. Привет, давай поговорим! (Розовый жираф, 2012) 10+

Мелоди — умная, внимательная и необычная девочка. Она видит цветные сны и цветную музыку, у нее фотографическая память. Однако ей всё даётся с трудом. У неё церебральный паралич. Она мечтает научиться читать и говорить. Смогут ли современные технологии помочь ей, а окружающие — услышать и понять? Книгу трудно купить, но электронная версия доступна на читательских сервисах.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах – в рубрике “Что почитать с детьми”.