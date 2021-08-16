Что почитать с детьми Это интересно

Три добрые книги о детях с особенностями

Автор Анжелика Орлёнок 5
Три добрые книги о детях с особенностями

Такие книги задевают за живое. В них описана жизнь детей с особенностями — проницательно и искренне. Эти книги необходимы не только ребенку, но и взрослому, чтобы увидеть мир другими глазами и понять, что внешние отличия — не повод относиться к «другим» детям с презрением, страхом или равнодушием. Редкий случай, когда я советую читать книги всем.

Анна Анисимова. Музыка моего дятла (Самокат, 2020) 3+

Легко и светло рассказывает автор о жизни слепой с рождения девочки. Маленькая героиня учится читать и писать, дружить и играть. Мир ее фантазии переливается красками, что потрясающе удалось изобразить Юлии Сидневой: видимый мир дополняется цветными линиями, образами из воображения девочки. 

Три добрые книги о детях с особенностями

Р. Дж. Паласио. Чудо (Розовый жираф, 2020) 10+

10-летний Август впервые идет в школу. За свою недолгую жизнь он перенес 27 операций, изуродовавших его лицо. Он любит играть в компьютерные игры и фанатеет от «Звездных войн». Ему предстоит пройти непростой путь к доверию и дружбе. Конечно же – с поддержкой семьи и внимательных взрослых. The New York Times Books Review назвал «Чудо» одной из выдающихся книг 2012 года. 

Три добрые книги о детях с особенностями

Шэрон Дрейпер. Привет, давай поговорим! (Розовый жираф, 2012) 10+

Мелоди — умная, внимательная и необычная девочка. Она видит цветные сны и цветную музыку, у нее фотографическая память. Однако ей всё даётся с трудом. У неё церебральный паралич. Она мечтает научиться читать и говорить. Смогут ли современные технологии помочь ей, а окружающие — услышать и понять? Книгу трудно купить, но электронная версия доступна на читательских сервисах.

Три добрые книги о детях с особенностями

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах –  в рубрике “Что почитать с детьми”.

Метки:

Актуальные новости

Книги для детей: три любимые сказки про самых разных мам

Книги для детей: три любимые сказки про самых разных мам

Автор Анжелика Орлёнок
С 13 по 15 августа в столице пройдёт III Вильнюсский фестиваль света

С 13 по 15 августа в столице пройдёт III Вильнюсский фестиваль света

Автор Анжелика Орлёнок
Три красочные детские книги о цвете, оттенках и красоте

Три красочные детские книги о цвете, оттенках и красоте

Автор Анжелика Орлёнок
Август &#8211; месяц подготовки к школе. Как сэкономить?

Август – месяц подготовки к школе. Как сэкономить?

Автор Евгений Русаков
Уже можно подавать заявления о бесплатном питании в школах

Уже можно подавать заявления о бесплатном питании в школах

Автор Евгений Русаков
Три книги о Второй мировой войне

Три книги о Второй мировой войне

Автор Анжелика Орлёнок
Три красочные детские книги шведского классика Свена Нурдквиста

Три красочные детские книги шведского классика Свена Нурдквиста

Автор Анжелика Орлёнок
Телефон за рулём. Насколько это опасно на дороге?

Телефон за рулём. Насколько это опасно на дороге?

Автор Евгений Русаков
Совсем скоро дети вернутся в школы. Что важно знать?

Совсем скоро дети вернутся в школы. Что важно знать?

Автор Евгений Русаков