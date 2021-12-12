Три испанских осторова переместились из красной зоны в жёлтую

Страны, по прибытии из которых применяются усиленные меры

(в том числе переболевшие и вакцинированные)

(в том числе переболевшие и вакцинированные)

Да

Дополнительный тест (ПЦР) не позднее чем на 3-й день после прибытия и повторный ПЦР-тест не ранее 7-го и не позднее 10-го дня после прибытия

(в том числе переболевшие и вакцинированные)