Три испанских осторова переместились из красной зоны в жёлтую

Министерство здравоохранения обновило список стран, поражённых коронавирусом. С понедельника из красной зоны в жёлтую перемещаются три острова Королевства Испании.
Это острова Фуэртевентура, Тенерифе и Гран-Канария. В жёлтой зоне оказывается также приморский департамент Французской Гвианы. Требования к тестированию, а также изоляция по прибытии в Литву зависят от того, из которой зоны приехал путешественник.
Новый список действует с 13 по 19 декабря.
Требования для лиц, которые прибывают из стран, поражённых коронавирусом
|
Зона
|Анкета Центра общественного здоровья
|Изоляция
|Тест на COVID-19
|
Не ранее чем за 48 час. до начала поездки
|
10 дней
|
ПЦР-тест не ранее чем за 72 час. до прибытия или тест на антиген не ранее чем за 48 часов до прибытия
|
Страны, по прибытии из которых применяются усиленные меры
|
Да
(в том числе переболевшие и вакцинированные)
|
Да
(в том числе переболевшие и вакцинированные)
|
Да
Дополнительный тест (ПЦР) не позднее чем на 3-й день после прибытия и повторный ПЦР-тест не ранее 7-го и не позднее 10-го дня после прибытия
(в том числе переболевшие и вакцинированные)
|
Красная и серая
|
Да
|
Да
|
Да
|
Жёлтая
|
Да
|
Нет
|
Да и повторный ПЦР-тест на 3-5-й день после прибытия
|Зелёная
|Да
|Нет
|
Да
* Изоляция и тестирование не нужны переболевшим или тем, кто привился по полной схеме вакцинации.