Covid-19

Три испанских осторова переместились из красной зоны в жёлтую

Автор Анжелика Орлёнок
Три испанских осторова переместились из красной зоны в жёлтую
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Министерство здравоохранения обновило список стран, поражённых коронавирусом. С понедельника из красной зоны в жёлтую перемещаются три острова Королевства Испании.

Это острова Фуэртевентура, Тенерифе и Гран-Канария. В жёлтой зоне оказывается также приморский департамент Французской Гвианы. Требования к тестированию, а также изоляция по прибытии в Литву зависят от того, из которой зоны приехал путешественник. 

Новый список действует с 13 по 19 декабря.

Требования для лиц, которые прибывают из стран, поражённых коронавирусом

Зона

 Анкета Центра общественного здоровья Изоляция Тест на COVID-19

Не ранее чем за 48 час. до начала поездки

10 дней

ПЦР-тест не ранее чем за 72 час. до прибытия  или тест на антиген не ранее чем за 48 часов до прибытия

Страны, по прибытии из которых применяются усиленные меры

Да

(в том числе переболевшие и вакцинированные)

Да

(в том числе переболевшие и вакцинированные)

Да

Дополнительный тест (ПЦР) не позднее чем на 3-й день после прибытия и повторный ПЦР-тест не ранее 7-го и не позднее 10-го дня после прибытия

(в том числе переболевшие и вакцинированные)

Красная и серая

Да

Да

Да

Жёлтая

Да

Нет

Да и повторный ПЦР-тест на 3-5-й день после прибытия
Зелёная Да Нет

Да

* Изоляция и тестирование не нужны переболевшим или тем, кто привился по полной схеме вакцинации.

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