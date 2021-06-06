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Три книги ко дню рождения любимого поэта А. Пушкина

Автор Анжелика Орлёнок 32
Три книги ко дню рождения любимого поэта А. Пушкина

6 июня мы отметили день рождения нашего главного, лучшего и любимого поэта — Александра Сергеевича Пушкина. Современные издания помогают по-новому взглянуть на знакомые тексты классика. Новые иллюстрации или даже новый формат комикса — это еще один повод глубже понять личность, значение и эпоху поэта.

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Иллюстрации Яны Седовой (Нигма, 2018) 3+

Известная сказка Пушкина с иллюстрациями талантливой художницы Яны Седовой. Лауреат многих престижных наград, Яна Седова рисует волшебный мир царя Салтана. Могучие волны и затейницу белку, прекрасную Лебедь и рассерженного комара. Ее картины полны света и воздуха, значимых деталей и символов.

Три книги ко дню рождения любимого поэта А. Пушкина

Марина Улыбышева. Как Пушкин русский язык изменил (Настя и Никита, 2013) 10+

Тонкая, но очень полезная книжка, которая доступно и просто объяснит детям, что же такого особенного сделал Александр Сергеевич с русской речью. Как под его пером изменился наш язык и почему именно Пушкину мы отдаем главное место в истории русской литературы.
Книга доступна для чтения онлайн на сайте издательства.

Три книги ко дню рождения любимого поэта А. Пушкина

Евгений Онегин. Графический путеводитель (Самокат, 2020) 12 +

Писатель Алексей Олейников с художницей Натальей Ясиной создали изумительный комикс по оригинальному тексту Пушкина, дополнив его инфографикой, визуальными и текстовыми историческими справками. В этом издании герои романа оживают перед читателем во всей красоте и противоречии пушкинской эпохи.

Три книги ко дню рождения любимого поэта А. Пушкина

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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