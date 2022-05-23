Что почитать

Три книги о библиотеке, любви к чтению и книжном волшебстве

Автор R•RADIO

В сегодняшнем выпуске раздела «Что почитать» специалист по хорошей литературе Ольга Велавичюте предлагает познакомиться с тремя книгами о… книгах. Точнее — о библиотеке, книжном волшебстве и любви к чтению.

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Три книги о библиотеке, любви к чтению и книжном волшебстве

Сара Стюарт. Библиотека (илл. Дэвид Смолл, Поляндрия, 2021) 3+

Очаровательная книжка-картинка в стихах о жизни Элизабет Браун — библиомана и страстной читательницы. «Читала в постели, читала в саду / Читала на кухне и в ванной. / Читала, когда покупала еду / Читала она постоянно!» Накопив книг столько, что стены затрещали, девушка находит гениальное решение. Замечательные иллюстрации добавляют иронии и живости тексту. 

Три книги о библиотеке, любви к чтению и книжном волшебстве

Луи Стоуэлл. Дракон в библиотеке (илл. Орту Давиде, Эксмо, 2020) 8+

История про юную волшебницу Кит, которая не любит читать до тех пор, пока не открывает свой дар в библиотеке. Вместе с друзьями Кит предстоит спасти библиотеку, встретить загадочного дракона, окунуться в мир книжных приключений и заодно полюбить реальное волшебство чтения. Фэнтезийная книга с хорошим сюжетом и иллюстрациями для младшеклассников.

Три книги о библиотеке, любви к чтению и книжном волшебстве

Рейчел Кейн. Чернила и кость (Эксмо, 2022) 12+

Первая книга известной фэнтези-серии «Великая библиотека». Альтернативная история о том, как Александрийская библиотека не сгорела, но превратила библиотекарей в правящую касту, ограничив доступ к знаниям. 16-летний Джесс из семьи контрабандистов отправляется на учебу и разведку в Великую библиотеку. Увлекательная история о жажде знания, свободе и о попытках изменить властную систему.

Три книги о библиотеке, любви к чтению и книжном волшебстве

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.
Больше информации о книгах – в рубрике «Что почитать».

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