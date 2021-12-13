Три книги о Рождественском чуде для уютного зимнего вечера

Уют в доме, тёплый плед и интересная книга. Что может быть лучше? А ещё – с приближением праздников всем нам хочется верить во что-то удивительное. В сегодняшнем обзоре – три книги о Рождественском чуде.

Сельма Лагерлёф. Легенда о Рождественской розе (илл. Татьяны Кормер, Белая ворона, 2020) 5+

Раз в году зимний лес превращается в чудесный сад, который видят лишь разбойник и его семья. Старый настоятель монастыря сомневается в словах жены разбойника, но всё же отправляется в лес за чудом. Классическая Рождественская легенда о вере, добре и прощении.

Ульрих Хуб. Последняя овца (илл. Мюле Йорг, Самокат, 2020) 8+

История Рождества, невероятно смешно рассказанная овцами, которых пастухи покинули в ночь рождения Иисуса. Овцы отправляются на поиски пастухов, по дороге узнавая всё новые подробности радостной вести. Короткая повесть от немецкого писателя с уморительными иллюстрациями.

Розамунда Пилчер. В канун Рождества (Азбука, 2021)

Пять героев книги накануне Рождества оказываются в одном доме на севере Шотландии. У каждого за плечами – непростая драма, которая обязательно дорастёт до чуда. Стоит только вспомнить о светлом празднике и разделить его с ближними. Обаятельная история для неторопливого зимнего вечера.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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