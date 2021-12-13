Полезное радио Что почитать

Три книги о Рождественском чуде для уютного зимнего вечера

Автор RUSRADIO LT
Три книги о Рождественском чуде для уютного зимнего вечера
Ugadaj Zvezdu 940 X 360 Px

Уют в доме, тёплый плед и интересная книга. Что может быть лучше? А ещё – с приближением праздников всем нам хочется верить во что-то удивительное. В сегодняшнем обзоре – три книги о Рождественском чуде.

Сельма Лагерлёф. Легенда о Рождественской розе (илл. Татьяны Кормер, Белая ворона, 2020) 5+

Раз в году зимний лес превращается в чудесный сад, который видят лишь разбойник и его семья. Старый настоятель монастыря сомневается в словах жены разбойника, но всё же отправляется в лес за чудом. Классическая Рождественская легенда о вере, добре и прощении.

Три книги о Рождественском чуде для уютного зимнего вечера

Ульрих Хуб. Последняя овца (илл. Мюле Йорг, Самокат, 2020) 8+

История Рождества, невероятно смешно рассказанная овцами, которых пастухи покинули в ночь рождения Иисуса. Овцы отправляются на поиски пастухов, по дороге узнавая всё новые подробности радостной вести. Короткая повесть от немецкого писателя с уморительными иллюстрациями.

Три книги о Рождественском чуде для уютного зимнего вечера

Розамунда Пилчер. В канун Рождества (Азбука, 2021)

Пять героев книги накануне Рождества оказываются в одном доме на севере Шотландии. У каждого за плечами – непростая драма, которая обязательно дорастёт до чуда. Стоит только вспомнить о светлом празднике и разделить его с ближними. Обаятельная история для неторопливого зимнего вечера.

Три книги о Рождественском чуде для уютного зимнего вечера

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Что подарить на Рождество любимой женщине? ТОП-10 идей

Что подарить на Рождество любимой женщине? ТОП-10 идей

Автор RUSRADIO LT
Звёздные рецепты. Салат из тунца от Ёлки

Звёздные рецепты. Салат из тунца от Ёлки

Автор Эвелина Никанорова
Где бесплатно получить еловые ветки или купить лесную ёлочку

Где бесплатно получить еловые ветки или купить лесную ёлочку

Автор Анжелика Орлёнок
Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

Это интересно: шесть фактов о санках и санном спорте

Автор Евгений Русаков
Изменения с 1 января: поправки к ПДД, требования к аптечкам

Изменения с 1 января: поправки к ПДД, требования к аптечкам

Автор Анжелика Орлёнок
Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

Что подарить на Рождество любимому мужчине? ТОП-10 идей

Автор RUSRADIO LT
Планируем поездки: какие выходные ждут нас в 2022 году?

Планируем поездки: какие выходные ждут нас в 2022 году?

Автор Анжелика Орлёнок
Apple Music подвел музыкальные итоги 2021 года

Apple Music подвел музыкальные итоги 2021 года

Автор Эвелина Никанорова
Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Рождественские открытки своими руками: 7 идей для вдохновения

Автор Анжелика Орлёнок