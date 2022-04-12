Что почитать

Три книги в честь Международного дня полета человека в космос

Автор R RADIO LT

В честь пятидесятой годовщины полета человека в космос 7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос (International Day of Human Space Flight). 

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По этому поводу – три интересные книги для детей и взрослых о космосе.

Три книги в честь Международного дня полета человека в космос

Дара О’Бриэн. Как устроен космос? Ты и вселенная (илл. Дэна Браммала, Редакция Вилли Винки, 2019) 5+ 

Необычайно веселая и в то же время познавательная книга о космосе. Физик и математик по образованию, О’Бриэн — известный комик и телеведущий в Ирландии, сумел соединить в своей книге научную точность и легкость подачи материала. Коротко и с юмором: о планетах и спутниках, история покорения космоса и новейшие достижения, азы физики и астрономии.

Три книги в честь Международного дня полета человека в космос

Мартин Дженкинс, Стивен Бисти. Открываем космос (МИФ, 2017) 10+

Следующий шаг в изучении космоса — детализированные послойные рисунки Стивена Бисти, которые поражают воображение и способствуют более глубокому изучению космоса. Ракеты, зонды, телескопы, самолеты, скафандры, космические станции и луноходы — всё это с инженерной точностью изобразил художник, рисуя без линейки и компьютера! В книге вы найдете обзор изучения космоса от древности до наших времен, а также рассказ о важнейших технических достижениях и технологических прорывах в деле покорения космоса.

Три книги в честь Международного дня полета человека в космос

Кип Торн. Интерстеллар. Наука за кадром (МИФ, 2015)

Американский физик-теоретик Кип Торн работал научным консультантом при создании известного фильма Кристофера Нолана (кстати, сама идея фильма – тоже его). В книге он объясняет, что из происходящего на экране является научным фактом, что – обоснованным предположением, а что относится к области домыслов. А еще – о том, что на самом деле известно современной науке о черных дырах, гравитационных аномалиях и временных парадоксах. Издание дополнено многочисленными цветными иллюстрациями, схемами, инфографикой, что заметно  облегчает понимание сложных космических явлений.

Три книги в честь Международного дня полета человека в космос

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.
Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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