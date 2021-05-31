Три книги замечательной писательницы Тамары Михеевой

Наступает лето, и хочется предложить детям увлекательные, полные сказки и света, истории. Выбирайте любую книгу Тамары Михеевой — и летнее настроение у вас в кармане!

Тамара Михеева — современный детский и подростковый писатель, лауреат множества премий. О чем бы она ни писала: о лесных гномах, фантастических городах или переживаниях подростка, — это всегда волшебный язык. Как будто акварельными красками — нежно, трогательно и искренне — рисует она самых разных героев, их мир и приключения.

Бельчонок Тинки (Речь, 2020). 4+

Непослушный отважный бельчонок отправляется на прогулку и сразу же попадает в самые разные происшествия, которые становятся всё более опасными. Пройдя множество испытаний, он взрослеет и находит дом. Одушевляют текст Тамары Михеевой эмоциональные иллюстрации Светланы Бушмановой.

Асино лето (КомпасГид, 2019) 7+

Ася впервые приезжает в летний лагерь. Там она знакомится не только с новыми ребятами, но и с лесными существами, которые помогут отыскать лечебное средство, чтобы исцелить мальчика Колю. Сказочная история о доброте, дружбе и верности.

Островитяне (КомпасГид, 2016). 12+

Небольшая повесть о первой любви для подростков. Каждое лето Руслан и Лиза приезжают в деревню, купаются, катаются на велосипеде, читают и, наконец, случайно знакомятся. События стремительно закручивают их в увлекательную историю, которая может обернуться для них близкой дружбой или рассорить навсегда. Особенно прекрасно слушать аудиоверсию этой книги — вы легко найдете ее в сети.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.