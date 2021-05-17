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Три красочные детские книги о цвете, оттенках и красоте

Автор Анжелика Орлёнок 52
Три красочные детские книги о цвете, оттенках и красоте

Современные книги о цвете поражают разнообразием, стильным оформлением и совсем не банальным содержанием.

В сегодняшней подборке: волшебная история современной детской писательницы для самых маленьких о том, как связаны друг с другом все цвета; взрыв фантазии и красоты в бельгийской книге и познавательная энциклопедия о производстве и восприятии цвета в истории. 

Тамара Михеева. Жили-были карандаши (Речь, 2015) 3+

У семилетнего волшебника в коробке живут три цветных карандаша: желтый, красный и синий. Из их дружбы рождаются другие цвета, оттенки и полный цветовой круг. Весёлые иллюстрации Ольги Брезинской чудесно дополняют сказку о красоте и важности каждого цвета.

Том Шамп. Обо всем на свете – в цвете (Самокат, 2020) 5+

Бельгийский иллюстратор нарисовал большую книгу, в которую можно играть как с виммельбухом (это развивающая книга для детей с большим количеством картинок), разглядывая каждый разворот, посвященный одному цвету. А можно насладиться юмором, неожиданными ассоциациями и языковой игрой в тексте и картинке.

Клайв Гиффорд. Цвет в истории. История цвета. (Лабиринт, 2021) 8+

Каждый цвет собрал здесь любопытные факты, информацию о производстве и поразительные истории. Например, какая краска дороже золота? Почему розовый цвет в XIX веке считался «мужским цветом»? Чем берлинская лазурь отличается от прусского синего?

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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