Что почитать с детьми

Три красочные книги современных иллюстраторов

Автор Анжелика Орлёнок 26
Три красочные книги современных иллюстраторов

Современная книжная иллюстрация поражает — яркая, технически разная и часто неожиданная. Недавно в Болонье прошла самая значительная международная выставка детской книги. Для выставки иллюстраторов жюри выбрало из тысячи работ 77 лучших.

Среди них — работы шести иллюстраторов из России. Познакомьтесь с новыми именами!

Катерина Горелик. Мишки на каникулах (Самокат, 2018).  0+
Иллюстрации Катерины Горелик

Белые медведи отправляются в жаркие страны отдохнуть: позагорать, поесть мороженое, побывать в джунглях. Получится ли у них? Катерина Горелик рисует смешные и стильные книжки-картинки, которые интересны не только российскому читателю. Права на серию ее книг о мишках уже проданы в несколько стран мира. Вы можете полистать книгу на сайте издательства.

Три красочные книги современных иллюстраторов

Сергей Седов. Жизнь замечательных игрушек (Волчок, 2020). 4+
Иллюстрации Елены Булай

Сборник смешных и лиричных историй о тайной жизни игрушек в магазине. В книжке игрушки ведут себя как настоящие люди. Открывают в себе таланты, хотят признания и дружбы, и, конечно же, находят семью — детей, которые приходят выбирать друга. 

Три красочные книги современных иллюстраторов

Петра Соукупова. Бертик и чмух (Самокат, 2021) 7+
Иллюстрации Леры Елуниной 

Добрая и смешная история об одном лете в жизни девятилетнего Бертика. Новые дети, новый мамин муж. А еще – таинственный лес и дача!  Все иллюстрации нарисованы масляными серым и черным карандашами, белой масляной пастелью, жидким белым и серым акрилом. Удивительно, но смешанная техника отлично передает трогательность героев и атмосферу летней расслабленности. Вы можете полистать книгу на сайте издательства.

Три красочные книги современных иллюстраторов

Больше информации о книгах –  в рубрике “Что почитать с детьми”.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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