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Три красочные детские книги шведского классика Свена Нурдквиста

Автор Анжелика Орлёнок 34
Три красочных детских книги шведского классика Свена Нурдквиста

Одно из главных событий этой недели — день рождения шведского писателя и иллюстратора, современного классика детской литературы Свена Нурдквиста. Создателю Петсона и Финдуса исполняется 75 лет!

В честь этого события пройдет много мероприятий, а всем преданным читателям издательство «Белая ворона» предлагает лично написать письмо или нарисовать открытку и отправить по почте в Швецию.

Адрес для отправления:
Bokförlaget Opal
Att: Sven Nordqvist
Tegelbergsvägen 31
168 66 Bromma
Sweden

Свен Нурдквист. Как Петсон и Финдус мастерили машину. (Белая ворона, 2021). От 0 до 3 лет.

На русский язык перевели свежую книжку про приключения неразлучных друзей. Эта книжка небольшого формата с плотными картонными страницами и подвижными деталями – для самых маленьких читателей. На канале издательства можно посмотреть прекрасный буктрейлер по книге:

Свен Нурдквист. Финдус переезжает (Белая ворона, 2014). 3+

Из множества книг о Петсоне и Финдусе для детей постарше трудно выбрать любимую… Пусть это будет история о том, как котёнок решил пожить отдельно. Дети очень любят обустраивать собственное пространство – домик на дереве, норку под столом или палатку на даче. Вот и котёнок Финдус переезжает в сарайчик у дома, чтобы не будить Петсона. Добрая история о дружбе, поддержке и заботе. 

Пелле Эккерман. Волшебные линзы и хитроумные ящички. 9+ (Белая ворона, 2014)

Свен Нурдквист известен также как удивительный иллюстратор, способный скрупулезно прорисовать мельчайшие детали. Эта книга посвящена истории развития оптики — с древнейших времен и до наших дней. Здесь не только рассказывается про знаменитых ученых и изобретателей — Пифагора, Леонардо да Винчи, Исаака Ньютона и многих других, но еще и приводятся пошаговые инструкции по изготовлению простейших научных приборов — микроскопа, телескопа, ящичного фотоаппарата.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта “Аренда детских книг в Литве” в Facebook.

О других книгах для детей – здесь.

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