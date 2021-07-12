Три новинки детской русской литературы с выставки «33,5»

17 июля в Центре русской культуры в Вильнюсе открывается современная книжная выставка «33,5», посвященная детским книгам. На выставке будут представлены новинки детской русской литературы за последние два–три года.

Это редкая возможность увидеть и полистать книги. Познакомиться с новыми авторами, иллюстраторами и издательствами.

Кася Денисевич. Соседи (Карьера Пресс, 2021) 3+

Кася Денисевич — одна из наиболее ярких звезд современной книжной графики. Её книжка-картинка «Neighbours/Соседи» вышла сначала в США, где получила премию CaldeNott, а потом в России и ряде других стран. Нежная рисованная история о переезде в новый город, фантазиях и ожиданиях девочки, которая размышляет, кто еще живет с ней в одном доме.

Светлана и Николай Пономаревы. Сказки страны Чумр (Волчок, 2021) 5+

Сказки о жизни в волшебной стране Чумр, где дети встретят самых разных обитателей: это и учёный Галынчик, и весёлый хулиган Пуштиш, и философ Мудрик, и суетливый Остапузик. Потрясающие иллюстрации молодой художницы Анастасии Мошиной погружают читателя в смешной и чудесный мир лесных чудиков.

Анастасия Строкина. Держиоблако (Пять четвертей, 2021) 7+

Современная философская сказка о странствиях волколиса Августа, деревянной куклы Макки и кучи листьев по имени Платон. Невероятные иллюстрации эстонской художницы Евы Эллер превращают книгу в настоящий шедевр книгоиздания.

Информацию о книгах с выставки «33,5» подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах – в рубрике “Что почитать с детьми”.