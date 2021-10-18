«Унылая пора! очей очарованье!» пробуждает самые разные читательские интересы. RUSRADIO LT предлагает три осенние книги для подростков и взрослых.

Listen to “Три осенние книги для подростков и взрослых” on Spreaker.

Это подростковая проза-ностальгия по уходящему раю, фантастический винегрет из литературных персонажей накануне Хэллоуина или творческий взлет пушкинского гения.

Эдуард Веркин. Осеннее солнце (Волчок, 2021, илл. Анны Журко) 13+

Трое подростков навсегда прощаются с миром деревни, даже хутора, на котором выросли. Последнее долгое лето наполнено тревогой, одиночеством и осенней грустью. Чудесный текст, местами очень смешной, местами – грустный до комка в горле – от классика современной детско-подростковой литературы. Текст вошел в короткий список премии «Книгуру», а потому доступен для чтения по ссылке.

Роджер Желязны. Ночь в тоскливом октябре (Эксмо, 2021, пер. Ибрагимовой, илл. ViaEstelar )

В промозглом октябре Англии XIX века великая Игра объединит интереснейших персонажей от Франкенштейна до Шерлока Холмса. День за днем пёс Снафф, или Нюх, будет рассказывать о подготовке к загадочному событию Хэллоуина. Знаменитый роман-трибьют классика фантастики и мистики Роджера Желязны дополнен атмосферными иллюстрациями.

Михаил Визель. Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года (Бослен, 2020)

Досконально изучив пушкинские письма и тексты Болдинского периода, Михаил Визель, известный переводчик и критик, изложил их в формате хроники с комментариями. Необыкновенно увлекательно читать, что делает гений в момент остановки времени, когда привычный и ожидаемый порядок рушится, тревога усиливается, а будущее внушает опасение.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах