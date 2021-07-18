Что почитать с детьми Это интересно

Три отличные книги для юных любителей собак

Автор Анжелика Орлёнок 2
Три отличные книги для юных любителей собак

Почти каждый ребенок мечтает о собаке. Поэтому детские книги о дружбе с четвероногим питомцем всегда были очень популярны. И если у ребенка нет собаки, то у него должна быть хотя бы книга о ней! Ведь хороших детских книг про собак очень много, и каждая учит отзывчивости, доброте и любви к животным.

Елена Ярышевская. Вышел пудель погулять (Издательский дом Анастасии Орловой, 2020) 3+

Озорные и легкие стихи Елены Ерышевской с бесподобными иллюстрациями Оксаны Батуриной расскажут о самых разных породах собак:  пудель, лайка, мопс, такса, лабрадор, сенбернар и многие-многие другие. На форзацах есть собачий виммельбух, а в конце книги приведены серьёзные факты из собачьей жизни.

Три отличные книги для юных любителей собак

Анастасия Орлова. Бигль Бублик ищет дом ( Росмэн, 2020) 3+

История потери и непростого возвращения домой очаровательного щенка Бигля Бублика. Эту книгу также проиллюстрировала Оксана Батурина. И, конечно же, вы запомните и полюбите рыже-белого Биглемотика, или Биглепса, или Биглюху. 

Три отличные книги для юных любителей собак

Филлис Рейнольдс Нейлор. Шайло (Волчок, 2021, пер. с англ. О. Мяэотс, илл. Ксении Колосовой) 10+

Американская повесть о дружбе подростка и собаки. Марти пытается спасти охотничью собаку от жестокого хозяина, нарушая консервативные правила своего окружения. В 1992 году книга получила Медаль Ньюбери за выдающийся вклад в американскую литературу для детей и была включена в школьную программу по литературе в США, а в 1996 году экранизирована.

Три отличные книги для юных любителей собак

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах –  в рубрике “Что почитать с детьми”.

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