2 апреля — Международный день детской книги. В этот день состоится вручение высшей награды в области детской литературы — премии имени Ханса Кристиана Андерсена. В этом году ее получит французская писательница Мари-Од Мюрай.

Предлагаем вам познакомиться с несколькими книгами этого автора.

Listen to “Три отличные книги французской писательницы Мари-Од Мюрай” on Spreaker.

Мари-Од Мюрай. Голландский без проблем (илл. Л. Шмельков, пер. М. Кадетова, Самокат, 2014) 8+

Сборник из трех смешных и мудрых историй о дружбе, зависти, отношениях в семье. Писательница легко и с юмором пишет на самые разные темы. Исключительное дизайнерское оформление рассказов выполнено в трех разных цветах. После каждого рассказа есть увлекательные задания на развитие фантазии.

Мари-Од Мюрай. Мисс Черити (илл. Ф. Дюма , пер. Н. Бунтма, В. Кошель,Самокат, 2021) 12+

Роман о взрослении в конце XIX века: маленькая Черити пройдет через все условности и традиции своего времени ради мечты — вместо танцев и замужества она выбирает непростой путь художника и писателя. Изумительный стиль, воздушные иллюстрации и внушительный объем порадуют не только юных читательниц, но и их мам и бабушек.

Мари-Од Мюрай. Спаситель и сын (пер. Е. Кожевниковой, Самокат, 2019–2021) 12+

Шеститомный книжный сериал о клиническом психологе по имени Спаситель, его клиентах, маленьком сыне и жизни в провинциальном французском городке. Почти детективные микросюжеты сплетаются в широкую панораму нашей сегодняшней жизни и дарят общий язык, на котором могут говорить разные поколения.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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