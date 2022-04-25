Три отличные книги ко Дню матери

В первое воскресенье мая, а значит уже в конце этой недели, мы будем отмечать День матери. По этому поводу специалист по хорошей литературе Ольга Велавичюте посоветовала три отличные книги – для больших и для совсем маленьких.

Наталия Маркелова. Подарок маме Единорога (Издательство Мещерякова, 2019) 2+

Малыш Тим хочет подарить маме самый лучший подарок. Единорожек решает, что это будет волшебный цветок любви, но по дороге отдает его феечке – ей нужнее. Но вот как теперь прийти домой с пустыми руками? Нежные иллюстрации превращают трогательную историю о любви к маме в настоящее путешествие по сказочной стране.

Жюльен Нель. Лу! Т.1–6 (Самокат, 2020–2022) 10+

Многотомный французский комикс о жизни 12-летней Лу и ее мамы. Лу сама шьет себе одежду, обожает театр и Шекспира. А еще она отгоняет маму от компьютерной приставки, привыкает жить в новой семье, нянчит младшего братишку и взрослеет вместе с читателями. Это остроумные истории о взрослении, отношениях с мамой, дружбе и первых влюбленностях.

Мэри Уэстмакотт. Разлука весной (Эксмо, 2018)

Психологическая повесть с детективным развитием сюжета от Агаты Кристи, которую она выпустила в 1944 года под псевдонимом. Леди Джоан неожиданно застревает в пустынной гостинице по дороге домой в Лондон из Багдада. Три дня одиночества оборачиваются для нее беспощадным расследованием своих отношений с мужем и детьми. Напряжение и тревога нарастают по мере погружения в собственное прошлое, заставляя женщину пересмотреть собственные представления о себе самой.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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