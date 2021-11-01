Что почитать

Три отличные книги литовских авторов в русском переводе

Автор Анжелика Орлёнок
Три отличные книги литовских авторов в русском переводе
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В сегодняшнем выпуске рубрики «Что почитать» RUSRADIO LT предлагает познакомиться с литовскими авторами в русском переводе.

Эвелина Дацюте, Аушра Кюдулайте. Счастье — это лиса (пер. А.Васильковой, изд-во «Самокат», 2021) 3+

Философская сказка о дружбе и свободе, о маленьких чудесах, которые можно встретить на прогулке. Семья мальчика Повиласа живет в парке на дереве, его лучшая подруга — рыжая лиса, мудрая и добрая, любительница качелей и булочек. Книга получила множество международных наград, переведена на 12 языков.

Три отличные книги литовских авторов в русском переводе

Ребека Уна. Отключай!  (пер. А.Васильковой, изд-во «Самокат», 2019) 12+ 

Антиутопия о стерильном мире будущего, где все люди спрятаны за защитной оболочкой и общаются между собой через гаджеты. 14-летняя Грета, любительница бега, живых встреч и бумажных книг, неожиданно знакомится с юношей без биооболочки, которого нет в системе. Удастся ли им обмануть систему и быть вместе?

Три отличные книги литовских авторов в русском переводе

Томас Венцлова. Точка притяжения (пер. А. Герасимовой, изд-во Ивана Лимбаха, 2021) 

Каждая книга литовского поэта, писателя, филолога Томаса Венцловы — это событие. Неспешная беседа о восьмидесяти годах литовской истории через рассказы о себе, родных и друзьях. Удивительная память и интонация без осуждения, но с сочувствием открывают нам противоречивый мир советской страны, встречи с Ахматовой, Бродским, Пастернаком, диссидентское движение и эмиграцию. Эта отличная книга тоже доступна в русском переводе.

Три отличные книги литовских авторов в русском переводе

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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