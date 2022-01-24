Три отличные книги, связанные с именем Льюиса Кэрролла

На этой неделе отмечается 190 лет со дня рождения известного английского писателя Льюиса Кэрролла. «Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?», – говорил он.

В сегодняшнем выпуске рубрики «Что почитать» – три книги, так или иначе связанные с именем этого замечательного писателя.

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Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в Стране чудес, рассказанные для маленьких читателей самим автором (илл. Елены Базановой, Речь, 2017) 3+

Известная сказка в пересказе для малышей. Льюис Кэрролл в 1889 году сам подготовил такой пересказ, чтобы порадовать маленьких читателей. Беседуя с читателем, автор проводит его по следам любопытной Алисы в мир чудес и фантазии. Удивительные иллюстрации не просто дополняют текст, а участвуют в повествовании, помогают малышам пуститься в настоящее книжное путешествие.

Элейн Конигсбург. Чай всегда в четыре (Розовый жираф, 2021) 10+

Школьная повесть о четырех шестиклассниках, которых собрала вместе повесть Льюиса Кэрролла. Им предстоит создать команду с необычной целью. Искренняя и добрая история о дружбе, семье и, конечно, о чуде. В 1997 году Э. Л. Конигсбург получила за эту книгу вторую Медаль Джона Ньюбери — премию за выдающийся вклад в литературу для детей.

Григорий Кружков: Что и требовалось доказать. Жизнь Льюиса Кэрролла в рассказах и картинках (Книжный дом Анастасии Орловой, 2021) 6+

Биография Кэроролла в манере Кэрролла: исторические факты переплетаются с поэтическими фантазиями, старинные фотографии соседствуют с карикатурными рисунками. Поэт и переводчик Григорий Кружков написал замечательную, озорную книгу о мире автора «Алисы в стране чудес», которая будет интересна всем поклонникам Льюиса Кэрролла.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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