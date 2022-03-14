Три полезные книги: литература, которая может поддержать и успокоить

Что может поддержать каждого из нас в трудную минуту, отвлечь и даже немножко успокоить? Конечно же, чтение. Ниже вы найдете три книги для детей и взрослых, которые советуют почитать наши специалисты.

Анна Анисимова. Бабушка Луна (илл. Натальи Корсунской, Росмэн, 2021) 0+

Нежные коротенькие истории о дружбе девочки Кати и Луны, которой уже четыре миллиарда лет. Их небольшие диалоги окружены волшебными лилово-синими иллюстрациями Натальи Корсунской — и рождается настоящая добрая сказка. В прошлом году книга вошла в известный каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков».

Юлия Кузнецова. История Северного круга (илл. Анастасии Балатёнышевой, МИФ, 2020) 10+

Антиутопия о сложном выборе в мире экологической катастрофы. 12-летний Дин живет в мире розового снега и ядовитых прожилок. Ему предстоит решить, что важнее: жертвовать собой или другими. Понять, что значит быть человеком в трудным обстоятельствах. Сможет ли он принести в жертву живое существо ради спасения девочки? Выполненные тушью на рисовой бумаге иллюстрации отсылают читателя к различным мифам. Увлекательная история о честности и надежде.

Агата Кристи. Смерть на Ниле (Эксмо, 2022)

Классический английский детектив с неспешным раскручиванием сюжета, блестящим расследованием Эркюля Пуаро и легкостью слога. Банальность истории — богатая наследница, ревность лучшей подруги, замкнутое пространство корабля — Агата Кристи превращает в психологически точный портрет взаимодействия самых разных людей. Внимательный читатель будет рад щедрым подсказкам автора, по которым можно вычислить убийцу самостоятельно.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах – в рубрике «Что почитать».