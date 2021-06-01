Три столичные аптеки начинают прививать от коронавируса

Уже с этой среды, 2 июня, прививать столичных жителей будут не только в центрах вакцинации. К ним присоединятся и три столичные аптеки. По словам представителей Вильнюсского самоуправления, количество таких аптек в будущем будет только расти. И невзирая на то, что вакцинация в аптеках не будет массовой, это будет удобно многим столичным жителям. Аптеки, где можно привиться от коронавируса, находятся на ул. Викингу, 3; Укмергес, 282 и Баублё, 2. Регистрация на прививку в аптеке ничем не отличается от регистрации на прививку в центре вакцинации. Достаточно просто указать ближайшую аптеку в качестве желаемого места для прививки. Более подробную информацию можно найти на странице столичного самоуправления vilnius.lt.

Страны ЕС могут начать вакцинацию детей старше 12 лет

Страны ЕС теперь могут начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет препаратом Pfizer-BioNTech. Соответствующее разрешение выдала ЕК, подтвердив таким образом решение Европейского агентства лекарственных средств. Таким образом препарат Pfizer-BioNTech стал первой вакциной, допущенной в ЕС для вакцинации подростков.

От зрителей на Олимпиаде будут требовать ПЦР-тесты

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют требовать от зрителей предъявления отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Исключение составят люди, прошедшие вакцинацию. При этом тесты предполагается сделать бесплатными. Кроме того, предполагается обязательное использование защитных масок и запрет на еду и напитки на спортивных объектах. Решение о присутствии японских зрителей на Олимпиаде будет принято в июне. В свою очередь, иностранные болельщики на Игры приехать не смогут.

Аргентина лишилась права проводить Кубок Америки 2021

И в заключение выпуска. Из-за высоких показателей инфицированных коронавирусом Аргентина лишилась права проводить Кубок Америки 2021 за две недели до начала турнира. В настоящий момент организаторы рассматривают предложения других стран, проявивших интерес к проведению турнира. На прошлой неделе права проводить данный турнир лишилась Колумбия, Аргентина оставалась единственной хозяйкой футбольного первенства. Напомним, что Кубок Америки первоначально должен был состояться в 2020 году, но был перенесён на год из-за пандемии. Между тем большинство аргентинцев в последние дни выступали против проведения первенства в стране. Ежедневно в Аргентине выявляются новые рекордные показатели инфицированных, в стране действует локдаун.