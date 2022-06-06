Три увлекательные книги на лето для детей и взрослых

В сегодняшнем выпуске книжной рубрики знаток хорошей литературы Ольга Велавичюте советует обратить внимание на увлекательные книги, которые подойдут для чтения летом.

Аня Амосова. Пираты Кошачьего моря. Т.1. На абордаж! (илл. В. Запаренко, изд-во «Азбука», 2017) 6+

Веселые и опасные приключения двух котят, малышки Дженифыр Котес и Джонни Воробушка, на просторах Кошачьего моря: пираты, сокровища, дикари-кошкоеды, шторма и бури. Красочные иллюстрации превращаются буквально в мультсериал на бумажных страницах. Всего в серии шесть томов, так что любителям приключений хватит их надолго!

Шурд Кёйпер. Отель «Большая Л» (пер. И. Лейченко, изд-во «Самокат», 2021) 12+

13-летний Кос записывает на катушечный магнитофон рассказ о двух неделях своей жизни. Отборочный футбольный матч, болезнь папы, первое признание в любви, поиски денег для спасения отеля и неожиданная дружба с сестрами. Взрывной роман с элементами черного юмора вышел в Нидерландах в 2014 году и сразу занял первое место в списке бестселлеров. Через год по роману был поставлен мюзикл, а вскоре его экранизировали.

Наталия Осояну. Дети Великого шторма: Т.1. Невеста ветра. Т.2. Звездный огонь. Т.3. Белый фрегат (АСТ, 2021)

Морское фэнтези в трех томах от блестящего переводчика сложнейших фантастических романов. На просторах океана живут, враждуют и дружат люди, могущественные магусы и живые фрегаты, способные вступать в ментальную связь со своими капитанами. Целительница, крылан, корабельный мастер и загадочный капитан встречаются, чтобы древние увлекательные легенды заговорили и изменили мир.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах – в рубрике «Что почитать».