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Три увлекательные книги на лето для детей и взрослых

Автор R•RADIO
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В сегодняшнем выпуске книжной рубрики знаток хорошей литературы Ольга Велавичюте советует обратить внимание на увлекательные книги, которые подойдут для чтения летом.

Три увлекательные книги на лето для детей и взрослых

Аня Амосова. Пираты Кошачьего моря. Т.1. На абордаж! (илл. В. Запаренко, изд-во «Азбука», 2017) 6+

Веселые и опасные приключения двух котят, малышки Дженифыр Котес и Джонни Воробушка, на просторах Кошачьего моря: пираты, сокровища, дикари-кошкоеды, шторма и бури. Красочные иллюстрации превращаются буквально в мультсериал на бумажных страницах. Всего в серии шесть томов, так что любителям приключений хватит их надолго! 

Три увлекательные книги на лето для детей и взрослых

Шурд Кёйпер. Отель «Большая Л» (пер. И. Лейченко, изд-во «Самокат», 2021) 12+

13-летний Кос записывает на катушечный магнитофон рассказ о двух неделях своей жизни. Отборочный футбольный матч, болезнь папы, первое признание в любви, поиски денег для спасения отеля и неожиданная дружба с сестрами. Взрывной роман с элементами черного юмора вышел в Нидерландах в 2014 году и сразу занял первое место в списке бестселлеров. Через год по роману был поставлен мюзикл, а вскоре его экранизировали.

Три увлекательные книги на лето для детей и взрослых

Наталия Осояну. Дети Великого шторма: Т.1. Невеста ветра. Т.2. Звездный огонь. Т.3. Белый фрегат (АСТ, 2021)

Морское фэнтези в трех томах от блестящего переводчика сложнейших фантастических романов. На просторах океана живут, враждуют и дружат люди, могущественные магусы и живые фрегаты, способные вступать в ментальную связь со своими капитанами. Целительница, крылан, корабельный мастер и загадочный капитан встречаются, чтобы древние увлекательные легенды заговорили и изменили мир. 

Три увлекательные книги на лето для детей и взрослых

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.
Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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