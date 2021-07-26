Три увлекательных летних детектива для детей 

Дети любят примерять на себя кепи Шерлока Холмса и распутывать загадочные происшествия. И, конечно же, именно летом есть время, чтобы окунуться в настоящие детективные приключения. А что нужно для хорошего детского детектива?!

Нужны яркие персонажи, закрученный сюжет, головоломки и непредсказуемый финал. Всё это вы найдете в нашей подборке. Итак, три увлекательнейших детектива для детей.

Майя Лазаренская. Дело о белом кенгуру (Аквилегия-М, илл. Анаит Гардян, 2019) 6+

Из зоопарка исчезает белоснежный кенгурёнок. За расследование берутся мини-пиг месье Трюфо и десятилетняя Тина. Они обнаруживают, что за похищением скрывается куда более серьезное преступление. Увлекательные поиски улик, зашифрованные послания, а также крупный шрифт и забавные иллюстрации наверняка понравятся детям.

Тамара Михеева. Тайник в доме художника (Пять четвертей, илл. Екатерины Варжунтович, 2021) 7+

Пятеро ребят и верный пёс Джетро расследуют загадочное исчезновение картин на даче у бабушки-художницы. Уютная семейная история, тонкий юмор и прекрасный русский язык от Тамары Михеевой. А детальные иллюстрации в веселой желтой гамме добавят солнечного вкуса свободы и лета, которые возможны только на каникулах.

Мария Грипе. Навозный жук летает в сумерках (Белая ворона, илл. Виктории Поповой, 2016 ) 10+

Неожиданные совпадения приводят подростков в старинную усадьбу. Именно там они попытаются разобраться, что же прячется за случайностями, таинственными звонками и летающими навозными жуками, которые подсказками ведут их к ошеломительной развязке. Шведская сказочница Мария Грипе окунает читателя в атмосферу июньской беззаботности, жажды приключений и близкой тайны.

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

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