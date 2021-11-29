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Три зимние книги с ароматом скандинавской мифологии 

Автор RUSRADIO LT
Три зимние книги с ароматом скандинавской мифологии 
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Зима уже на носу, а долгими зимними вечерами часто хочется укутаться в тёплый плед и почитать что-то интересное. В сегодняшнем выпуске раздела «Что почитать» три детско-подростковые книги с ароматом скандинавской мифологии.

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Ниле Гейман. Одд и Ледяные Великаны (АСТ, 2018) 8+

Британский классик  рассказывает трогательную историю из времен викингов о хромом мальчике, умном не по годам, который уходит из дома отчима в заснеженный лес. Ему суждено испытать множество приключений, а заодно спасти весь край от оков вечной зимы. Атмосферная история с замечательными иллюстрациями Криса Ридделла.

Три зимние книги с ароматом скандинавской мифологии 

Мария Пастернак. Золото Хравна (Розовый жираф, 2019)12+

Отца 17-летней Мины похищают, и девушка на лыжах отправляется его спасать вместе с другом детства. На дворе — Норвегия, XIII век, христианство в стране еще мирно соседствует с щепоткой магии. Прекрасный русский язык, приятный объем текста, авторские иллюстрации превращают этот роман в идеальное чтение для зимних вечеров.

Три зимние книги с ароматом скандинавской мифологии 

Уна Харт. Троллий пик. Дикая охота (Эксмо, 2020)14+

Фэнтезийно-приключенческая дилогия российской писательницы и журналистки Анастасии Максимовой. 16-летняя Грейс разыскивают пропавшую маму  в декорациях современного скандинавского городка, где в горах все еще живут тролли, в торговых центрах встречаются фейри, а по небу пролетают призрачные всадники Дикой охоты. 

Три зимние книги с ароматом скандинавской мифологии 

Три зимние книги с ароматом скандинавской мифологии 

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.

Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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