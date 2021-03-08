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Трибьют-альбом в память об Анне Ахматовой

Автор Эвелина Никанорова 37
«Я – голос ваш»

Социальная сеть «ВКонтакте» представила трибьют-альбом «Я — голос ваш», посвященный 55-летней годовщине со дня смерти поэтессы Анны Ахматовой.

В проекте приняли участие 10 известных артисток, для каждой из которых наследие Ахматовой стало особенным. Среди них: Елена Темникова, IOWA, Лолита, Тося Чайкина и Полина Гагарина. Также в записи приняли участие Женя Любич, ANIKV и polnalyubvi. 

Певицы положили стихи Анны Ахматовой на музыку, сделав из них песни, и эмоционально исполнили их. Кроме того, в альбоме поучаствовала известная поэтесса Ирина Астахова. Стихотворения все артистки выбирали сами.

«Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса «говорит» голосами современных исполнительниц. Её творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня», – говорит креативный продюсер ВКонтакте Александра Бостан.

Отметим, что альбом назвали по мотивам начала стихотворения «Многим», написанного Ахматовой в 1922 г.

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