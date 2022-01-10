Триумф фильма «Власть пса»: названы победители премии «Золотой глобус»

Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), объявила лауреатов 79-й премии «Золотой глобус» по итогам 2021 года. В этом году организаторы премии отказались от трансляции церемонии награждения в прямом эфире.
Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏
For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1
— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022
Победы в ключевых номинациях были присуждены драме «Власть пса», включая премию за лучшую драму, лучшего режиссера (Джейн Кэмпион) и лучшую мужскую роль второго плана (Коди Смит-Макфи).
«Вестсайдская история» была удостоена награды за лучший мюзикл или комедию, а Рэйчел Зеглер – за лучшую женскую роль.
Полный список победителей 79-й премии «Золотой глобус»:
Лучший драматический фильм – «Власть пса»
Лучший режиссер – Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Лучший сценарий – Кеннет Брана («Белфаст»)
Лучшая анимационная картина – «Энканто»
Лучший драматический сериал – «Наследники»
Лучший комедийный сериал – «Хитрости»
Лучший телефильм – «Подземная железная дорога»
Лучший мюзикл или комедия – «Вестсайдская история»
Лучший иностранный фильм – «Сядь за руль моей машины»
Лучшая женская роль в драме – Николь Кидман («Быть Рикардо»)
Лучшая мужская роль в драме – Уилл Смит («Король Ричард»)
Лучшая женская роль в телефильме – Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
Лучшая мужская роль в телефильме – Майкл Китон («Ломка»)
Лучшая женская роль в драматическом телесериале – Микаэла Джае Родригес («Поза»)
Лучшая мужская роль в драматическом телесериале – Джереми Стронг («Наследники»)
Лучшая женская роль в комедийном телесериале – Джин Смарт («Хитрости»)
Лучшая мужская роль в комедийном телесериале – Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
Лучшая женская роль в мюзикле или комедии – Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»);
Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии – Эндрю Гарфилд («Тик-так…БУМ!»)
Лучшая женская роль второго плана – Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»
Лучший мужская роль второго плана – Коди Смит-Макфи, «Власть пса»
Лучшая женская роль второго плана в сериале – Сара Снук, «Наследники»
Лучший мужская роль второго плана в сериале – О Ён-су, «Игра в кальмара»
Лучший композитор в сериале – Ханс Циммер («Дюна»)
Лучший оригинальный саундтрек – Ханс Циммер, «Дюна»
Лучшая песня в кинофильме – «Не время умирать» (Билли Айлиш)
Источник: InterMedia