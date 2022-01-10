Триумф фильма «Власть пса»: названы победители премии «Золотой глобус»

Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (HFPA), объявила лауреатов 79-й премии «Золотой глобус» по итогам 2021 года. В этом году организаторы премии отказались от трансляции церемонии награждения в прямом эфире.

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏 For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

Победы в ключевых номинациях были присуждены драме «Власть пса», включая премию за лучшую драму, лучшего режиссера (Джейн Кэмпион) и лучшую мужскую роль второго плана (Коди Смит-Макфи).

«Вестсайдская история» была удостоена награды за лучший мюзикл или комедию, а Рэйчел Зеглер – за лучшую женскую роль.

Полный список победителей 79-й премии «Золотой глобус»:

Лучший драматический фильм – «Власть пса»

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Лучший сценарий – Кеннет Брана («Белфаст»)

Лучшая анимационная картина – «Энканто»

Лучший драматический сериал – «Наследники»

Лучший комедийный сериал – «Хитрости»

Лучший телефильм – «Подземная железная дорога»

Лучший мюзикл или комедия – «Вестсайдская история»

Лучший иностранный фильм – «Сядь за руль моей машины»

Лучшая женская роль в драме – Николь Кидман («Быть Рикардо»)

Лучшая мужская роль в драме – Уилл Смит («Король Ричард»)

Лучшая женская роль в телефильме – Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)

Лучшая мужская роль в телефильме – Майкл Китон («Ломка»)

Лучшая женская роль в драматическом телесериале – Микаэла Джае Родригес («Поза»)

Лучшая мужская роль в драматическом телесериале – Джереми Стронг («Наследники»)

Лучшая женская роль в комедийном телесериале – Джин Смарт («Хитрости»)

Лучшая мужская роль в комедийном телесериале – Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая женская роль в мюзикле или комедии – Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»);

Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии – Эндрю Гарфилд («Тик-так…БУМ!»)

Лучшая женская роль второго плана – Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»

Лучший мужская роль второго плана – Коди Смит-Макфи, «Власть пса»

Лучшая женская роль второго плана в сериале – Сара Снук, «Наследники»

Лучший мужская роль второго плана в сериале – О Ён-су, «Игра в кальмара»

Лучший композитор в сериале – Ханс Циммер («Дюна»)

Лучший оригинальный саундтрек – Ханс Циммер, «Дюна»

Лучшая песня в кинофильме – «Не время умирать» (Билли Айлиш)

Источник: InterMedia