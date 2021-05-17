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Tsoy выпустил в свет дебютный альбом «На ощупь»

Автор Эвелина Никанорова 17
Tsoy выпустил в свет дебютный альбом «На ощупь»

Экс-участник группы M-Band Анатолий Цой, выступающий под именем Tsoy, выпустил в свет дебютный альбом.

Пластинка «На ощупь»включает в себя 11 треков, среди которых песня «Алмаз», записанная в дуэте с Алисой Мон. Часть композиций выходила ранее в виде синглов, включая заглавную песню альбома «На ощупь», которая была представлена почти за год до выхода альбома. В альбом также должен был войти кавер «Позови меня с собой» Аллы Пугачевой, с которым Анатолий победил на шоу «Маска» в 2020 году, однако по каким-то причинам в трек-листе его нет.

«Я посвящаю эти строки для тебя. Прости, что редко говорю, как я люблю тебя», – описал песню «На ощупь» сам музыкант.

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