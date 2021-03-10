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Туристы в Таиланде смогут провести карантин на яхтах

Автор Эвелина Никанорова 30
Таиланд

 Таиланде туристы смогут провести обязательный двухнедельный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, на яхте. Об этом сообщает Би-би-си.

Как отмечается, это принесет 1,8 миллиарда тайских бат в бюджет, полагает правительство.

Однако программа рассчитана только на туристов с отрицательным тестом. Пассажиры должны будут носить умный браслет, который сможет контролировать температуру тела, давление и местонахождение человека. Кроме того, устройство способно передавать информацию и в море — в радиусе 10 километров от берега.

Сейчас программу тестируют. Известно, что после запуска в ней будут участвовать около 100 яхт.

Стоит отметить, что число туристов, посещающих Таиланд, в период пандемии снизилось с 40−50 тысяч в день до нескольких сотен.

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