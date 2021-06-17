Туризм с человеческим лицом: новый проект «А у нас вы бывали?»

Стартовал сезон летних отпусков. Агентство Keliauk Lietuvoje предлагает встретить его с радостью и долгожданной возможностью познакомиться не только с интересными местами, но и с замечательными людьми. Для этого задуман новый проект под названием «А у нас вы бывали?».

Идея родилась из того, что последние несколько «пандемических» сезонов оказались для туристической отрасли очень сложными. Во многих местах не стало не только иностранных туристов, но иногда даже и наших, местных. А вот с ослаблением карантина оказалось, что люди соскучились не только по путешествиям, но и по людям.

«Этим летом, учитывая потенциал местного туризма, а также эмоциональное состояние самих людей, необходимость не только путешествовать, но и общаться, мы решили объединить усилия с представителями внутреннего туризма и бизнесом. И запустили кампанию, которая поможет местным туристам открыть для себя Литву заново», – говорит Инга Валентонене, представитель агентства Keliauk Lietuvoje.

Весь летний туристический сезон путешественники, которые планируют провести свой отпуск или выходные в Литве, могут искать идеи для поездок на странице keliauklietuvoje.lt. Эта страница будет работать как живая, постоянно обновляемая, интернет-платформа. Здесь можно будет найти информацию о том, какие места и каких интересных людей можно посетить в нашей стране. А можно будет и самим пополнять список таких предложений.

Планируется включить в кампанию все 60 самоуправлений. А для того, чтобы легче было найти места, которые рекомендует проект, узнать его участников можно будет по специальному паролю. По-литовски это: O pas mus ar buvai?, или «А у нас вы бывали?». Есть и наклейка с этими же словами, которую можно будет увидеть на дверях всех участников проекта.

В центре туристического проекта «А у нас вы бывали?» – люди

1. Кястутис Кубилюс из Мариямполе. Это человек, который осуществил свою юношескую мечту и основал музей старинных автомобилей и мотоциклов Kubilkiemis.

«Настоящий путь к воплощению своей мечты. Я иду к ней уже 40 лет», – говорит Кястутис.

2. Гирмантас, серфер и основатель SurfCamp в Клайпеде. Еще летом 2008 года Гирмантас вместе со своими друзьями начал делать доски для серфинга и развивать культуру серфинга в Литве. Сам Гирмантас говорит, что его миссия – вдохновлять будущие поколения открывать и узнавать свою землю. И, конечно же, – научиться наслаждаться морем и волнами.

3. Виктория и Альбертас – основатели Gatvės gyvos, которым удалось сохранить очень аутентичное, редкое и, вероятно, единственное доступное убежище гражданской обороны времен холодной войны в Вильнюсе.

4. А в Каунасе путешественники и любители истории найдут межвоенную музей-квартиру в стиле арт-деко, созданную на частные средства Каролиса и Петра.

«Если хочешь быть счастливым, не надо далеко ходить. Вам просто надо поднять глаза на небо и посмотреть на эти здания. Многие даже не представляют, какие красоты в таких зданиях могут скрываться», – говорят они.

5. Пятые, но не последние, герои кампании – Юстас и Сигита из Науйойи Акмене. Они приглашают гостей на Марс, а точнее – на песчано-гравийные карьеры.

«Весь пейзаж напоминает другую планету. Не зря говорят, что здесь – как на Марсе. По выходным мы проводим экскурсии и с нетерпением всегда ждем этих выходных. Потому что наше занятие доставляет нам огромное удовольствие. Здесь – место, в котором ты недосягаем. Ты можешь оторваться от всего и от всех», – с улыбкой говорит Юстас.

Вся информация о проекте O pas mus ar buvai? – здесь.