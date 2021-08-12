Отдых в Литве Это интересно

Туризм + спорт = велосипедный маршрут вдоль побережья

Автор Анжелика Орлёнок 6
Туризм + спорт = велосипедный маршрут вдоль побережья

До осени остается небольшой кусочек лета. Для тех, у кого отпуск все еще впереди и кому нравится активный отдых, посоветую отличный велосипедный маршрут по побережью нашей страны. Он может стать неплохим вариантом небольшого путешествия при любой эпидемиологической ситуации.

Речь пойдет о велосипедном пути из Клайпеды в Палангу. У тех, кто приехал отдыхать в Палангу, может появиться желание наведаться в город-порт. А клайпедчанам, которые пока еще не решались проделать такой маршрут, настоятельно советую решиться.

Почти вся дорога проходит в некотором удалении от моря, но вдоль всего побережья. Если сесть на велосипед в Клайпедском парке и правильно выбрать тропинку, ведущую в Палангу, то по указателям, которые есть вдоль всего Приморского регионального парка, можно с легкостью добраться до курорта. Соответственно, то же самое – и в обратном направлении. Весь путь составит примерно 20-25 километров, ну а время путешествия зависит от физической подготовки и задач. Кто-то стремится всю дорогу промчаться с ветерком. А кто-то проделывает путь с удовольствием, попивая кофе в кафе, которые встречаются по пути. И, конечно же, останавливаясь в каких-то интересных туристических местах.

Olando kepurė, или «Шапка голландца»

Это – самое высокое место на литовском побережье. Обрыв высотой около 25 м, который находится между Гируляй и Каркле. По словам ученых, этот обрыв 12-15 тысяч лет назад сформировали сползающие ледники. Говоря научно, это параболическая дюна, нанесенная на моренный гребень. Холм «Шапки голландца» постоянно подмывает морской прибой – из-за этого и образовался обрыв. Больше на литовском взморье нет таких высоких скалистых берегов, а скала Olando kepurė внесена в список объектов природного наследия нашей страны. Разрушаемая грунтовыми водами, скала «Шапки голландца» каждый год уменьшается на 50 см, а вымываемый песок оседает на пляжах Паланги и Гируляя. Известны случаи, когда люди находили вымытые из скалы кости мамонта. Место, где сейчас находится Olando kepurė, стали отмечать на картах порта Клайпеды с конца XVII в. Ну а официальный статус название холма получило на картах в 1818 году. Туризм + спорт = велосипедный маршрут вдоль побережья

Следующая остановка этого велосипедного маршрута – озерцо Плазе (Плацис)

Неподготовленному человеку будет непонятно, что же необычного в обычном маленьком озере. Что за деревянный домик возле него, и почему он привлекает к себе множество людей. Оказывается, этот маленький водоем  – ближайшее к морю озеро ледникового происхождения. А интересно оно тем, что перелетные птицы облюбовали его для своих остановок. Поэтому из домика можно понаблюдать за такими птицами, названий которых многие из нас никогда и не слышали. К слову, на автомобиле до этого озера добраться не получится. Это не разрешается правилами заповедника.

Туризм + спорт = велосипедный маршрут вдоль побережья

При желании по дороге можно посетить Каркле – старую историческую деревню рыбаков. Остановиться передохнуть возле смотровой площадки в местечке Анайчяй.

А можно просто наслаждаться запахом соснового леса и моря, и радоваться тому, что можно побывать в таких замечательных местах.

Больше идей для отдыха в Литве – по ссылке.

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