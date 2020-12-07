Twitter: 2020 год одним словом

Twitter предложил описать 2020 год одним словом. Отвечать можно в комментариях.

Многие пользователи с энтузиазмом восприняли этот твит, но наиболее емко и пронзительно ответили организации. В комментарии пришли такие компании, как Zoom, Xbox и другие — их точные описания этого года, сдержанность (которая говорит о многом) и остроумные метафоры будут до боли знакомы большинству. Кроме того, издание Bored Panda собрало целую подборку ответов.

Так компания Microsoft написала: «УДАЛИТЬ», а стриминговый сервис Netflix: «почемуууууу?».

2020 in one word — Twitter (@Twitter) December 3, 2020

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