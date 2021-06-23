Twitter принимает заявки от пользователей на монетизацию

C 22 июня администрация социальной сети Twitter начала принимать заявки пользователей, которые хотят брать плату со своих подписчиков за доступ к публикуемым материалам. Об этом сообщается на сайте соцсети.

В Twitter анонсировали функции Ticketed Spaces и Super Follows. Первая позволяет пользователям предоставлять доступ к онлайн-аудиочату по электронным билетам. Отметим, что стоимость билета может составлять от $1 до $999. На один такой диалог можно пригласить от 5 до 100 пользователей. А функция Super Follows позволяет ежемесячно взимать с подписчиков плату за доступ к эксклюзивному контенту. Такая подписка стоит $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц.

Пользователи смогут получать до 97% дохода от продаж билетов по программе Ticketed Spaces и подписок Super Follows до тех пор, пока пока не заработают суммарно $50 тысяч. После этого доля Twitter увеличится до 20%.

Подать заявки на тестирование новых функций пока могут только пользователи из США. Приложения с функцией Ticketed Spaces сейчас доступно и на Android, и на iOS, а с функцией Super Follows — только на iOS.

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