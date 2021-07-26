У 90% учителей в четверти школ Литвы есть иммунитет от COVID-19

Согласно статистике, у 90% учителей в четверти школ Литвы есть иммунитет от COVID-19. При этом прививаться спешат не все. В некоторых общеобразовательных учреждениях привито только около половины педагогов. Поэтому в связи со скорым наступлением нового учебного года Министерство образования призывает привиться не только учителей, но и учеников. Например, в гимназии им. Юозаса Грушаса 120 учителей привиты или переболели. Всего в этой школе 122 учителя. Впереди планеты всей и каунасская гимназия Saulės. Сначала там привились учители, а затем их примеру последовали и практически все абитуриенты. Как и говорилось в самом начале в четверти всех школ Литвы привито от 90 до 100% всех педагогов, в двух третях школ – от 60 до 89%. Хуже всего дела с вакцинацией учителей обстоят в школе Baublių Кретингского района. Там привиты 5 педагогов из 21. Напомним, что для осуществления контактного обучения непривитым педагогам необходимо регулярно сдавать тест.

В Германии непривитым могут грозить ограничения

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун высказал мнение, что на фоне роста числа инфицированных в Германии непривитым придётся столкнуться с большими ограничениями. По его словам, вакцинированные определенно будут иметь больше свобод, чем невакцинированные. Если распространение инфекции будет интенсивным, то не сделавшим прививки придётся сократить число контактов. Это может означать, что посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов больше не будет возможным – даже для сдавших тесты и получивших отрицательные результаты, потому что остаточный риск слишком высок.