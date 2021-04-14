У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе родился третий ребенок

42-летняя Альбина Джанабаева и 55-летний Валерий Меладзе снова стали родителями. На свет появился их третий общий ребенок, и это девочка.

Информация об этом появилась сегодня утром в соцсетях. Интернет-пользователи написали, что о пополнении в семье Меладзе стало известно на съемках 1/8 финала КВН. Официальное заявление супруги пока не выпустили.

О скором пополнении в семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе стало известно в середине марта. Тогда певица опубликовала в инстаграме фото с заметно округлившимся животом.

Новость о беременности Альбины стала неожиданностью для многих поклонников, ведь ранее в сети не появлялось даже слухов об этом.

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