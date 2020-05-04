У Аукштайтийской узкоколейки стало больше хозяев
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Паневежский городской и районный муниципалитеты присоединились к управлению Аукштайтийской узкоколейной железной дорогой.
Оба муниципалитета выделили по пять тысяч евро и будут управлять этим туристическим объектом вместе с действующими сторонами — Министерством транспорта и коммуникаций и муниципалитетом Аникщяйского района.
Напомним, что Аукштайтийская узкоколейная железная дорога была установлена 125 лет назад, а первые грузовые и пассажирские поездки начали осуществляться в 1899 году. В 2001 году узкоколейка перестала функционировать как средство передвижения и стала туристическим объектом.
По узкоколейке на поезде можно добраться от Паневежиса к предместьям Аникщяй.