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У «Черного зеркала» будет шестой сезон

Автор Эвелина Никанорова

Компания Netflix приступила к работе над новыми эпизодами сериала «Черное зеркало». Пятый сезон телешоу вышел в 2019 году, после чего производство поставили на паузу из-за споров Netflix с правообладателями.

По данным инсайдеров, шестой сезон «Черного зеркала» находится на стадии формирования и сейчас ведется кастинг актеров. Подробности новых серий держатся в секрете, однако сообщается, что в сезоне будет больше серий, чем в его предшественнике.

Источник, близкий к производству телешоу, рассказал, что новый сезон будет еще более кинематографичен, каждая серия рассматривается как отдельный фильм, что полностью соответствует стилистике «Черного зеркала», где продолжительность каждого эпизода составляет более 60 минут.

Сроки работ над проектом пока не сообщаются. Официально Netflix никак не комментирует информацию о работе над ним.

Источник: InterMedia

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