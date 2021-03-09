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У детей русских и польских учебных заведений будет больше часов литовского языка

Автор Анжелика Орлёнок 172
У детей русских и польских учебных заведений будет больше часов литовского языка

С сентября в дошкольных и предшкольных группах русских и польских учебных заведений будет усилено обучение литовскому языку.

Об этом сообщило Министерство образования, науки и спорта. Изменения в программе дошкольного образования предусматривают, что детям, которые обучаются в детских садах и начальных классах на языках нацменьшинств, должно выделяться не менее 5 часов в неделю на изучение литовского языка. Для детей дошкольного возраста до сих пор такое требование не применялось. А у детей предшкольного возраста добавится еще один час литовского языка к существующим сейчас четырем.

«У всех детей должны быть равные возможности до начала школы так освоить литовский язык, чтобы в школе из-за этого не оставалось проблем, чтобы дети могли плавно и без стресса приступить к обучению», – сказала министр образования Юргита Шюгждинене.

На финансирование дополнительных занятий по литовскому языку министерство выделяет 0,4 млн евро. Подготовлены и программы повышения квалификации, которые помогут педагогам совершенствовать навыки обучения маленьких детей литовскому языку. В учебных материалах даются рекомендации, как обучать детей второму языку в увлекательной и интересной форме. А также – как педагогам сотрудничать с родителями малышей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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