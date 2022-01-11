Covid-19

У детей временно не будут требовать «паспорт возможностей»

Автор RUSRADIO LT
У детей временно не будут требовать «паспорт возможностей»
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Правительство приняло решение временно приостановить требование, в соответствии с которым дети в возрасте 12-15 лет должны при посещении общественных мест предъявлять «паспорт возможностей».

По словам премьера Ингриды Шимоните, применение паспорта будет отложено на 5 недель, которых достаточно для полной вакцинации. Цель отсрочки – освободить мобильные пункты тестирования. Как утверждает премьер, сейчас дополнительную нагрузку пунктам создают родители, решившие не прививать детей и пытающиеся их регулярно тестировать.

По словам Шимоните, решено также выдавать детям перед каждыми выходными тесты на дом. 

«Мы надеемся, что родители протестируют детей – или дети сами сделают тесты – вечером в воскресенье. Чтобы дети, которым быстрый тест на антигены покажет, что, возможно, они заразились, не шли в школу, не заразили своих одноклассников, и чтобы детей не пришлось изолировать», – сказала Ингрида Шимоните.

В целом, из-за распространения штамма «омикрон» решено изменить саму стратегию совладания с пандемией. Отныне, по словам премьера, Национальный центр общественного здоровья будет концентрироваться только на тех людях, у которых подтвержден диагноз, и на их ближайшем окружении. Помимо этого, рекомендовано при малейших симптомах простуды сдавать ПЦР-тест, а дома под рукой держать быстрые тесты. Обсуждается также возможность сократить срок изоляции с 10 дней до 7.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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