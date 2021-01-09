У Доры вышел клип на песню «Втюрилась»

Слова песни «Втюрилась» — припева как минимум — уже выучили все поклонники Доры, да и не только они. И вот певица выпустила на трек клип.

Премьера клипа Доры на ее недавний хит «Втюрилась» состоялась 8 января 2021 года. В ролике, снятом режиссером Семеном Багировым, певица играет школьницу, которая при столкновении с одноклассником (в которого влюблена) получает в свое распоряжение словарь синонимов, сочиняет песню и исполняет ее в библиотеке, а также ищет новой встречи со своей симпатией.

Премьера самой песни «Втюрилась» состоялась еще 27 августа.

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