У каждого – свое отношение к пандемии

6 из 10 жителей нашей страны, ощущая симптомы болезни, никуда не обращались.

Еще примерно столько же респондентов лично знакомы хотя бы с одним человеком, переболевшим ковидом, а пятая часть – хоть раз побывали на самоизоляции, показывает опрос Центра социальных исследований. Его участники считают, что больше всего пандемия повлияла на учебу, развлечения, семейную жизнь и работу. В то же время треть респондентов не намерены делать прививку от коронавируса. А десятая часть – вовсе не верят в существование коронавируса.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.