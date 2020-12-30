Covid-19 Новости

У каждого – свое отношение к пандемии

Автор RUSRADIO LT 21

6 из 10 жителей нашей страны, ощущая симптомы болезни, никуда не обращались.

Еще примерно столько же респондентов лично знакомы хотя бы с одним человеком, переболевшим ковидом, а пятая часть – хоть раз побывали на самоизоляции, показывает опрос Центра социальных исследований. Его участники считают, что больше всего пандемия повлияла на учебу, развлечения, семейную жизнь и работу. В то же время треть  респондентов не намерены делать прививку от коронавируса. А десятая часть – вовсе не верят в существование коронавируса.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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