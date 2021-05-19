Новости Что посмотреть

У «Корпорации монстров» скоро выйдет продолжение

Автор Эвелина Никанорова 24
У «Корпорации монстров» скоро выйдет продолжение

Компания Disney выпустила трейлер анимационного сериала «Монстры за работой» — продолжения вышедшей в 2001 году «Корпорации монстров».

Обитатели Монстрополиса учатся жить по-новому после того, как главные герои оригинального мультфильма Майк и Салли доказали, что детский смех позволяет вырабатывать в 10 раз больше энергии, чем страх. А значит, монстры должны смешить, а не пугать.

В центре сюжета — молодой монстр по имени Тайлор Таскмэн. Он только что окончил университет и устроился на работу в корпорацию монстров. Однако теперь Тайлору предстоит забыть все, чему его учили, и переквалифицироваться из бабайки в шутника. В этом ему помогут Майк, Салли и другие персонажи «Корпорации монстров».

«Монстры за работой» выйдут на стриминговом сервисе Disney+ уже 2 июля. В первый сезон войдет 10 эпизодов.

Источник

Еще больше новостей о кино – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Стоимость некоторых нотариальных услуг выросла в 4-5 раз

Автор RUSRADIO LT
Анна Седакова

Анна Седокова спела о том, что «Нам пора»

Автор Эвелина Никанорова
Три красочных детских книги шведского классика Свена Нурдквиста

Три красочные детские книги шведского классика Свена Нурдквиста

Автор Анжелика Орлёнок
Для приезжающих в Англию - 10 дней карантина

Для приезжающих в Англию – 10 дней карантина

Автор RUSRADIO LT
Полиция призывает придерживаться правил карантина

Полиция призывает придерживаться правил карантина

Автор RUSRADIO LT
фильм «Ёлки»

Найдено самое удобное место в самолете

Автор Эвелина Никанорова
Правительство Великобритании выделяет бизнесу дополнительную помощь

Правительство Великобритании выделяет бизнесу дополнительную помощь

Автор RUSRADIO LT
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии

Автор Эвелина Никанорова

Какие послабления карантина вступают в силу с понедельника

Автор RUSRADIO LT