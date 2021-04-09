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У Lena Kuka Crew новое шоу «Читка»

Автор Эвелина Никанорова 27
Читка

В Youtube появилось новое юмористическое шоу «Читка».

Его запустили резиденты проекта Lena Kuka Crew, основанного участниками одноименного дуэта Тамби Масаевым и Рустамом Рептилоидом.

Несмотря на то, что Lena Kuka Crew является независимым творческим объединением, без участия коллег из Labelcom, с которыми Тамби и Рустам делают «Что было дальше?» тоже не обошлось. Героем первого выпуска стал Нурлан Сабуров.

По правилам шоу команда комиков и приглашенная звезда впервые читает сценарий несуществующего фильма. Все пятеро должны сразу же начать отыгрывать отведенные им роли. При этом автор сценария при этом периодически подкидывает актерам задания, которые им предстоит выполнить. Отметим, что основа диалогов заранее прописывается. Однако комиком все равно постоянно приходится импровизировать.

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