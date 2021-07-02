У Лолиты и Косты Лакосты вышел трек «Антиклимакс»

Коста Лакоста и Лолита Милявская представили трек «Антиклимакс».

Отметим, что музыканты познакомились на дне рождения Насти Ивлеевой. Артисты пообщались на этом празднике, а уже на следующий день, как написала Лолита в инстаграме, новый знакомый позвонил ей с лаконичным предложением: «Петь будешь?». В итоге, так началась работа над совместным треком.

Ироничный «Антиклимакс» появился довольно быстро. Трек с легким мотивом и хитовым битом родились в голове Косты Лакосты всего за одну ночь. Незадолго до выхода трека в инстаграм-аккаунтах артистов появились короткие муд-видео, предвещающие релиз. В одном из них Лолита и Коста оказываются на автобусной остановке, а в другом — в продуктовом магазине, где певице на просьбу посоветовать что-нибудь от климакса дают батон колбасы.

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