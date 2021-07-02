Музыкальная новинка

У Лолиты и Косты Лакосты вышел трек «Антиклимакс»

Автор Эвелина Никанорова 31
У Лолиты и Косты Лакосты вышел трек «Антиклимакс»

Коста Лакоста и Лолита Милявская представили трек «Антиклимакс».

Отметим, что музыканты познакомились на дне рождения Насти Ивлеевой. Артисты пообщались на этом празднике, а уже на следующий день, как написала Лолита в инстаграме, новый знакомый позвонил ей с лаконичным предложением: «Петь будешь?». В итоге, так началась работа над совместным треком.

Ироничный «Антиклимакс» появился довольно быстро. Трек с легким мотивом и хитовым битом родились в голове Косты Лакосты всего за одну ночь. Незадолго до выхода трека в инстаграм-аккаунтах артистов появились короткие муд-видео, предвещающие релиз. В одном из них Лолита и Коста оказываются на автобусной остановке, а в другом — в продуктовом магазине, где певице на просьбу посоветовать что-нибудь от климакса дают батон колбасы.

Источник

Еще больше музыкальных новинок – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Люся Чеботина зачитала алфавит в новом треке

Люся Чеботина зачитала алфавит в новом треке

Автор Эвелина Никанорова
Jah Khalib: альбом «Мудрец»

Jah Khalib: альбом «Мудрец»

Автор Эвелина Никанорова
Cream Soda выпустила «Меланхолию» в трех копиях

Cream Soda выпустила «Меланхолию» в трех копиях

Автор Эвелина Никанорова
Плейлист «‎Ночь в стиле…»‎ (29 января)

Плейлист «‎Ночь в стиле…»‎ (29 января)

Автор Эвелина Никанорова
Земфира выпустила клип на трек из альбома «Бордерлайн»

Земфира выпустила клип на трек из альбома «Бордерлайн»

Автор Эвелина Никанорова
Анет Сай: «Не реви»

Анет Сай: «Не реви»

Автор Эвелина Никанорова
Тима Белорусских выпустил клип на «Тает ещё»

Тима Белорусских выпустил клип на «Тает ещё»

Автор Эвелина Никанорова
MONATIK представил саундтрек к ленте «Вечно танцующий человек»

MONATIK представил саундтрек к ленте «Вечно танцующий человек»

Автор Эвелина Никанорова
Плейлист «‎Ночь в стиле…» (12 февраля)

Плейлист «‎Ночь в стиле…» (12 февраля)

Автор Эвелина Никанорова