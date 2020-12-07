У младших классов – каникулы со следующей недели, старшеклассники со среды – на удаленку

В Литве у учеников начальных классов со следующей недели начинаются каникулы. Старшеклассники со среды полностью переходят на удаленное обучение.

Такое решение в понедельник принял временный кабмин, чтобы препятствовать распространению коронавируса, не замедляющемуся несмотря на введенный ранее карантин.

Каникулы у младших классов начнутся 14 декабря и продолжатся до 3 января следующего года.

Дошкольное и подготовительное обучение будет проходить очно. Услуги дошкольного обучения предлагается предоставлять родителям, у которых нет возможности работать удаленно.

Обучение в школах по основной и среднеобразовательной программам будет проходить удаленно. За исключением спецшкол и учеников, обучающихся в специальных классах общеобразовательных школ.

Неформальное просвещение детей осуществляется удаленным способом или останавливается. Как и неформальное обучение взрослых, за исключением практических занятий по управлению воздушными, морскими и автодорожными транспортными средствами, а также сертификации уровня знаний иностранного языка при поступлении в высшие школы.

Срок действия карантина продлевается до 24 часов 31 декабря, постановление вступает в силу со среды.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.