Образование

У младших школьников будет 5 уроков искусства и 3 – физкультуры

Автор Анжелика Орлёнок 24
У младших школьников будет 5 уроков искусства и 3 – физкультуры

С сентября у младших школьников появится один дополнительный урок художественного образования в неделю – урок театрального мастерства или танцев.

Таким образом, в новом учебном году у учеников начальных классов будет пять уроков художественного развития и три – физкультуры. Об этом сообщило Министерство образования.

Тем не менее, старший советник президента Симонас Крепшта сказал, что было ошибкой так долго учить детей удаленно. По данным экспертов, удаленное обучение нанесло им значительный урон. Показатели успеваемости ухудшились у 30% детей, а эмоциональное состояние – почти у половины. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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